„Andere Attribute gefragt“: Neuhaus bei Gladbach im Hintertreffen

Es ist bisher noch nicht die Saison von Borussia Mönchengladbach. Nach dem Abschied mehrerer Leistungsträger wie Jonas Hofmann, Marcus Thuram oder Ramy Bensebaini fruchtet der Neuaufbau unter Trainer Gerardo Seoane noch nicht. In der Bundesliga stehen die Fohlen nach fünf Spielen noch ohne Sieg da (zwei Remis, drei Niederlagen).

Dass die Borussia in ihrer Findungsphase mit dem FC Bayern, Bayer Leverkusen und RB Leipzig drei der formstärksten Teams der Liga jeweils unterlegen war, ist angesichts des großen Umbruchs wohl kaum zu vermeiden gewesen. Am Wochenende kommt es beim Kellerduell gegen den VfL Bochum auf die Grundtugenden im Fußball an.

„Wir brauchen Robustheit, Kopfballspiel, Zweikampfstärke und die Präsenz bei zweiten Bällen“, gab Seoane auf der heutigen Pressekonferenz die Marschroute vor, der dennoch „auch Fußballspielen“ will. Einer, dem diese Attribute eher weniger zuzuschreiben sind, ist Florian Neuhaus. Der 26-Jährige ist wie sein Klub noch dabei, richtig in die Spur zu finden.

„Keine Entscheidung gegen ihn“

In allen fünf Bundesligaspielen kam Neuhaus zwar zum Einsatz, doch in der Startelf ist der zehnfache DFB-Nationalspieler bereits seit Anfang September nicht mehr zu finden gewesen. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage gegen Leipzig reichte es gerade einmal für elf Einsatzminuten.

„Dass Florian Neuhaus zuletzt zweimal nicht von Beginn an gespielt hat, war keine Entscheidung gegen ihn“, rechtfertigte Seoane die Entscheidung, „es waren einfach andere Attribute gefragt.“ Der Schweizer Coach verwies dabei auf die zahlreichen Optionen für die Schaltzentrale: „Es gibt im Mittelfeld einen Konkurrenzkampf, und für jeden Spieler gilt, sich täglich im Training zu beweisen.“

Zuletzt erhielten Vize-Kapitän Julian Weigl (28), Manu Koné (22) sowie Saisonüberraschung Rocco Reitz (21) den Vorzug im Mittelfeld. Dazu komplettiert Christoph Kramer wieder die Rotation. Der 32-jährige Weltmeister von 2014 ist nach einem Innenbandanriss wieder fit – Neuhaus muss darauf hoffen, dass vermehrt wieder seine Stärken, die eher im technischen Bereich liegen, gefragt sind.