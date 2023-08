FC Bayern: Daran hakt der Chalobah-Transfer

Trevoh Chalobah genießt im Transferendspurt des FC Bayern nicht die größte Priorität. Laut ‚Sport1‘ befindet sich der Transfer des Innenverteidigers auf „Stand-by“. Demnach setzt man in München derzeit voll auf die Personalie João Palhinha (28). Ein Wechsel von Chalobah ist damit aber noch nicht endgültig vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn: Laut dem Fernsehsender ist ein Chalobah-Kauf wahrscheinlich, sollte sich ein Transfer von Palhinha nicht realisieren lassen. Dass beide Profis an die Säbener Straße wechseln, sei nur machbar, wenn Chelsea einem Leihgeschäft zustimmt. Die Blues präferieren jedoch einen Verkauf des Engländers.

Lese-Tipp

25 Millionen: Chelsea will nächstes Talent aus Brasilien

An Chalobah selbst würde ein Transfer jedenfalls nicht scheitern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind sich der Bundesligaprimus und der Rechtsfuß bereits über eine Zusammenarbeit einig. Benötigt werden in München eigentlich beide Spieler: Chalobah als Nachfolger von Benjamin Pavard (27), Palhinha als die von Thomas Tuchel eingeforderte Holding Six.