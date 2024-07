Spinazzola wechselt zu Napoli

Die SSC Neapel hat Linksverteidiger Leonardo Spinazzola verpflichtet. Der 31-jährige Italiener kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei der AS Rom Ende Juni ausgelaufen war. Spinazzola wollte seinen auslaufenden Kontrakt trotz Stammplatz nicht verlängern und eine neue Herausforderung annehmen. In der abgelaufenen Saison absolvierte er insgesamt 36 Spiele für die Roma in Serie A, Europa League und Coppa Italia.

Bei Neapel trifft Spinazzola nun mit Antonio Conte auf seinen ehemaligen Nationaltrainer. In Süditalien unterschreibt er einen langfristigen Vertrag. Nach einer enttäuschenden Saison auf Rang zehn in der Serie A möchte Napoli nun wieder oben angreifen.