60-Millionen-Angebot: Verlässt Son die Spurs?

„Ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich es bekanntgeben soll, aber tatsächlich habe ich während der Saison sehr gelitten“, ließ Heung-min Son kürzlich die Zuschauer von ‚TV Chousun‘ wissen. Tatsächlich spielte der 30-Jährige neun Monate lang mit einem Leistenbruch. Das hatte erhebliche Auswirkungen auf seine Leistung. Dennoch bereitet nun ein Klub ein lukratives Angebot für den 108-fachen Nationalspieler vor.

Rund 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen will Al Ittihad laut ‚ESPN‘ für den Flügelstürmer an Tottenham Hotspur überweisen. Dem Bericht zufolge würde Son bei einem Wechsel ein Vierjahresvertrag mit einem Gehalt von 30 Millionen Euro pro Saison winken. Tottenham wiederum wolle Son eigentlich nicht abgeben. Eine Anfrage des US-Senders im Spielerlager blieb unbeantwortet.

Nicht ausgeschlossen, dass nach Karim Benzema (35) und N’Golo Kanté (32) mit Son der nächste Topspieler eines renommierten Klubs zu Al Ittihad wechselt. Der Angriff der saudischen Klubs auf dem Transfermarkt nimmt immer größere Ausmaße an. Und der europäische Fußball droht mehr und mehr Spieler mit höchster Qualität an den Wüstenstaat zu verlieren.