Nürnberg vor Köpke-Verpflichtung

Der 1. FC Nürnberg rüstet seinen Kader für die kommende Zweitliga-Saison weiter auf. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt Pascal Köpke von Hertha BSC zu den Franken, lediglich der Medizincheck stehe noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Köpke soll einen Vertrag bis 2022 plus Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Hertha streiche eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich ein, erfolgsabhängig könne aber noch die Millionen-Marke geknackt werden.

Köpke war vor zwei Jahren von Erzgebirge Aue nach Berlin gewechselt, der Durchbruch in der Hauptstadt blieb dem schnellen Angreifer verwehrt. Nur ein Tor erzielte der 24-Jährige in 13 Einsätzen für die Hertha. Jetzt peilt Köpke den Neustart in Liga zwei an.