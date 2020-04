Besiktas: Folgt Hart auf Karius?

Besiktas rückt mehr und mehr von ab einer Festverpflichtung des 26-jährigen Loris Karius und hat offenbar eine günstigere Lösung im Blick. Laut der türkischen Sportzeitung ‚Fanatik‘ würde der Istanbuler Klub gerne Joe Hart an den Bosporus locken. Der ehemalige englische Nationalkeeper steht noch beim FC Burnley unter Vertrag, ist aber ab dem Sommer ablösefrei zu haben.

Hart spielt beim Tabellenzehnten der Premier League kaum eine Rolle und stand in dieser Saison lediglich in drei Pokalspielen zwischen den Pfosten. Bei Besiktas würde der 32-Jährige deutlich mehr Spielzeit winken. Die Kaufoption für Karius, ausgeliehen vom FC Liverpool, ist dem Süper Lig-Klub mit acht Millionen Euro wohl zu teuer, der Platz im Tor wäre ab nächster Saison also wieder frei. Um den ehemaligen Mainzer Schlussmann buhlen derzeit zahlreiche Klubs, darunter auch Bundesligist Hertha BSC.