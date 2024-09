Bayerns CL-Auftakt: Kompany spricht schon vom Finale

Während der europäische Ligabetrieb vor einigen Wochen angelaufen ist, steht auch die Champions League vor der Tür. Am morgigen Dienstag startet das neue Format der Königsklasse, in dem erstmals seit 20 Jahren keine Gruppenphase mit 32 Mannschaft mehr ausgetragen wird, sondern 36 Vereine in einem Ligasystem gegeneinander antreten.

Unter anderem muss der FC Bayern am Dienstagabend (21 Uhr) gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb in der heimischen Allianz Arena ran. Dort steigt am 31. Mai auch das Endspiel, wo die Münchner selbstredend mit von der Partie sein wollen.

Gegenüber ‚uefa.com‘ gibt Vincent Kompany, der neue Trainer an der Säbener Straße, die klare Marschroute vor. „Die Ziele sind ganz einfach“, bringt es der 38-jährige Belgier auf den Punkt, „man strebt immer nach dem höchsten Niveau. Für uns geht es bei jedem Spiel und jeder Trophäe darum, den Wettbewerb zu gewinnen, und die Champions League ist natürlich die schwierigste.“

„Einige der Teams, die sie in den letzten Jahren gewonnen haben, werden natürlich dasselbe Ziel haben, aber das Finale findet an einem besonderen Ort statt und die Champions League hat hier eine besondere Bedeutung“, so Kompany. Etwas mehr als zwei Monate hält der ehemalige Innenverteidiger mittlerweile beim FCB das Zepter in die Hand und gab sich bislang keine Blöße.

Der Saisonstart verlief ohne Punktverlust. In der Bundesliga stehen nach drei Spieltagen drei Siege, elf Treffer und drei Gegentore zu Buche, damit belegt der Rekordmeister den angestrebten ersten Tabellenplatz. Bestätigt der Favorit auch im europäischen Wettbewerb seine aufsteigende Form?