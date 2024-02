Deadline Day: Zwei Neuzugänge bei den Bayern

Der FC Bayern ist am letzten Tag des Wintertransferfensters nicht untätig. Zwei Neuzugänge halten sich schon in München auf und werden in Kürze vorgestellt.

Bryan Zaragoza sollte eigentlich erst im Sommer kommen, die Verträge waren schon unterschrieben. Doch nun ziehen die Münchner die Verpflichtung des Flügelstürmers angesichts der Verletzung von Kingsley Coman vor.

Zu den ursprünglich für den Sommer mit dem FC Granada vereinbarten 13 Millionen Euro Ablöse für den 22-jährigen Spanier sollen nun sofort drei weitere Millionen hinzukommen. Läuft Zaragozas Zeit in München erfolgreich, können noch bis zu 1,5 Millionen als Boni hinzukommen.

Fünf Millionen für 16-Jährigen

Doch damit nicht genug: Mit Jonah Kusi-Asare verpflichten die Bayern eines der größten Mittelstürmer-Talente Europas. Der 16-jährige Schwede kommt von AIK Solna und kostet mehr als fünf Millionen Euro Ablöse.

An der Säbener Straße ist Kusi-Asare wohl erst einmal für die U19 eingeplant, soll aber bereits bei den Profis trainieren. Der Neuzugang posiert bereits im Bayern-Trikot, die Verkündung des Deals scheint nur eine Frage von Minuten zu sein.

Update (10:50 Uhr): Tatsächlich haben die Bayern den Transfer von Kusi-Asare mittlerweile verkündet.