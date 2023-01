Gladbach glaubt an Sommer-Verbleib & plant Verlängerung mit Olschowsky

Nachwuchskeeper Jan Olschowsky bleibt Borussia Mönchengladbach aller Voraussicht nach langfristig erhalten. Nach Informationen von ‚Sky‘ befindet sich der 21-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Fohlen über eine Vertragsverlängerung. Nur noch Details seien zu klären. Dem Bezahlsender zufolge bindet sich der gebürtige Neusser für mehrere Jahre an die Gladbacher.

Olschowsky hat in der laufenden Saison sein Bundesligadebüt für die Fohlen gegeben und stand bislang in zwei Spielen im Kasten. Bereits im Sommer hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass man dem Youngster mittel- bis langfristig zutraut, die neue Nummer eins zu werden. Der Generationswechsel im Tor könnte nun jedoch schneller erfolgen als ursprünglich angenommen.

Die nahende Verlängerung mit Olschowsky darf durchaus als Zeichen dafür verstanden werden, dass sich der derzeitige Tabellenachte auf den Abgang von Yann Sommer vorbereitet. Hinter verschlossenen Türen könnte folglich darüber nachgedacht worden sein, auf eine externe Lösung zu verzichten und stattdessen Olschowsky das Vertrauen zu schenken. Passend dazu: Hasan Salihamidzic hat am heutigen Freitag gegenüber ‚Sky‘ bestätigt, dass sich Sommer im Visier des Rekordmeisters befindet.

Farke gibt Sommer nicht auf

Von einem bevorstehenden Abschied des Eidgenossen möchte Fohlen-Coach Daniel Farke allerdings nichts wissen. In einer Medienrunde am heutigen Freitag äußert sich der 46-Jährige zu den anhaltenden Wechselgerüchten: „Ich gehe davon aus, dass er in der Rückrunde hier spielt, ja.“ In München wird man diese Aussage sicherlich nicht gerne hören. Sommer ist die Wunschlösung im Tor, bis Manuel Neuer sich von seinem Unterschenkelbruch vollständig erholt hat.