Geldregen für die Hertha: Hoffenheim holt Tabakovic

Nach zwei Spieltagen trennen sich die Wege von Haris Tabakovic und Hertha BSC doch noch. Den Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison verschlägt es in die Bundesliga. Er unterschreibt bei der TSG Hoffenheim. Ligakonkurrent Mainz 05 versuchte kurz vor Vollzug noch dazwischenzufunken, kam aber zu spät.

Eine Ablöse über kolportierte fünf Millionen Euro versüßen der Alten Dame den Abgang des Goalgetters. Eine stolze Summe für einen Profi aus dem Unterhaus, der immerhin schon 30 Jahre alt ist. Vertraglich war Tabakovic noch bis 2026 an die Hauptstädter gebunden.

Bei der TSG soll der bosnische Nationalspieler (zwei Länderspiele) unter anderem dabei helfen, die Abgänge von Maximilian Beier (21/jetzt BVB) sowie Leihspieler Wout Weghorst (32/FC Burnley) zu kompensieren.

„Haris ist mit seiner Größe und Durchschlagskraft ein typischer Stoßstürmer, der seinen Torriecher in den vergangenen Jahren und seinen verschiedenen Stationen unter Beweis gestellt hat. Er ist ein erfahrener Spieler und absoluter Vollprofi“, kommentiert Frank Kramer, interimistischer Sportlicher Leiter der TSG, die Verpflichtung von Tabakovic, „Haris ist ein Mentalitätsspieler und Torjäger, der in einem Spiel in der Offensive Akzente setzen kann.“