United in Kontakt mit Nizzas Bard

Melvin Bard vom OGC Nizza hat sich offenbar in den Fokus von Manchester United gespielt. Laut ‚Evening Standard‘ stehen die Red Devils bereits in Kontakt mit dem 23-jährigen Linksverteidiger, der in Nizza noch bis 2026 unter Vertrag steht. Bard gehört zu einer Reihe an Spielern für die Position hinten links, die United als potenzielle Verstärkung im Sommer in Betracht zieht, so die englische Tageszeitung.

Seit einigen Jahren hakt es bei United auf der linken Abwehrseite. Dauerhaft konnte sich dort kein Profi mit konstant guten Leistungen festspielen. Insbesondere Luke Shaw (28) wurde zudem von zahlreichen Verletzungen immer wieder aus der Bahn geworfen. Auch Tyrell Malacia (24) ist verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt und stand in der laufenden Saison noch keine Minute auf dem Rasen.