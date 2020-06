Aubameyang macht Druck auf Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal hat Einblick in seine Zukunftsplanung gewährt. „Bislang haben wir noch kein Angebot (von Arsenal, Anm. d. Red.) erhalten. Natürlich haben wir schon miteinander gesprochen, das ist aber einige Monate her. Arsenal hält die Schlüssel in der Hand“, sagte der 30-jährige Torjäger bei ‚Telefoot‘.

Aubameyang, dessen Vertrag 2021 ausläuft, weiter: „Es ist ein Wendepunkt in meiner Karriere, eine sehr schwierige Entscheidung.“ Dabei macht der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund keinen Hehl daraus, in seiner Karriere noch Titel gewinnen will. „Man fragt sich, ob ich sie bei Arsenal oder wo anders gewinnen möchte“, so der Gabuner.