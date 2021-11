Fünfter Ausfall: Dortmunds Problem-Position

Eigentlich ist Borussia Dortmund auf der Linksverteidiger-Position herausragend besetzt. Raphaël Guerreiro (27) gehört zu den besten seines Fachs, sein Backup Nico Schulz (28) spielte immerhin schon für Deutschland. Genauso wie Marcel Schmelzer (33), der aber nur noch aus alter Verbundenheit unter Vertrag steht.

Problem: Alle drei gelernten Kräfte sind verletzt. Zuletzt half deshalb auch mal Emre Can (27) links hinten aus. Doch auch der gelernte Sechser fällt mit einer Muskelverletzung vorerst aus. Thorgan Hazard (28) ist in einer Dreier-/Fünferkette ebenfalls eine Option für die linke Schiene, wird aktuell aber offensiver benötigt.

Und so durfte am gestrigen Mittwochabend gegen Ajax Amsterdam (1:3) der polyvalente Marius Wolf als Linksverteidiger in einer Viererkette ran. Der 26-Jährige machte seinen Job gut (FT-Note: 2,5) und hatte den späteren Matchwinner Antony im Griff.

Passlack gegen Antony überfordert

Doch nach 57 Minuten schlug das Dortmunder Linksverteidiger-Schicksal mal wieder zu. Auch Wolf verletzte sich am Oberschenkel und musste raus. Die Nummer sieben auf dieser Position kam ins Spiel. Und Felix Passlack (23) hatte gehörige Schwierigkeiten mit dem wendigen Antony.

Dennoch muss Passlack nun wohl vorerst die schwarz-gelbe Problem-Position bekleiden. Am Samstag (18:30 Uhr) steht das Prestige-Duell bei RB Leipzig an, ehe es in die Länderspielpause geht. Danach sollte sich das Lazarett lichten und die Problem- wieder zur Parade-Position werden.