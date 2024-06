Verlängerung & Leihe für Bayern-Talent Scholze

Der FC Bayern schickt Nachwuchstalent Max Scholze auf den zweiten Bildungsweg. Die Münchner verlängern den Vertrag des Eigengewächses bis 2027. Gleichzeitig wird der 19-jährige Linksverteidiger für die kommende Saison in die dritte Liga zum SC Verl verliehen. Bei den Ostwestfalen soll der U19-Nationalspieler die nächsten Schritte zum Profi machen. In der vergangenen Saison bestritt Scholze neun Einsätze für Bayerns U19 sowie 30 Partien für die Regionalliga-Mannschaft.

„In der vergangenen Saison hat er als U19-Spieler bereits konstant gute Leistungen bei unseren Amateuren abgeliefert, jetzt ist es an der Zeit für die nächste Herausforderung im Profifußball“, erklärt Nachwuchsdirektor Jochen Sauer, „wie alle unsere Leihspieler werden wir Max sehr aufmerksam auf seiner Station in Verl verfolgen und wünschen ihm dort viel Erfolg.“ Scholze kam im Sommer 2019 aus der Akademie von Dynamo Dresden an den Bayern-Campus und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften von der U15 aufwärts.