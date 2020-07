United: Greenwood winkt Gehaltsverdopplung

Mason Greenwood darf sich offenbar in Kürze über eine erneute Erhöhung seiner Bezüge freuen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, will Manchester United den Vertrag des Eigengewächses verlängern. Das Gehalt soll dabei auf umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt werden.

Der 18-Jährige verlängerte erst im Oktober des vergangenen Jahres seinen Kontrakt bis 2023. Seit dem Restart der Premier League präsentiert sich der Angreifer in bestechender Form und war an fünf Toren (vier Tore, eine Vorlage) direkt beteiligt. Insgesamt kommt der englische U21 Nationalspieler in dieser Spielzeit auf herausragende 18 Tore und fünf Vorlagen.