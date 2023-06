Bournemouth trennt sich von O’Neil

Der AFC Bournemouth trennt sich von Cheftrainer Gary O’Neil. Nachdem er die Mannschaft zunächst auf Interimsbasis übernommen hatte, wurde er im November zum offiziellen Cheftrainer ernannt. Nach nur einer Saison trennen sich die Wege nun wieder. Ein neuer Trainer soll in naher Zukunft vorgestellt werden.

We can confirm that we’ve parted company with head coach Gary O'Neil.



We’d like to place on record our thanks to Gary and wish him all the best for the future.