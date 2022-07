Heiß begehrt: Diaby verkündet Entscheidung

Moussa Diaby hat allen Spekulationen um einen Vereinswechsel in diesem Sommer eine Absage erteilt. Im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ kündigt der 23-jährige Außenstürmer an: „Ich habe mich entschieden und werde auch kommende Saison für Bayer Leverkusen spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an einer Diaby-Verpflichtung wurde in den vergangenen Wochen Paris St. Germain und vor allem Newcastle United nachgesagt. Die Engländer sollen mehr als ein Angebot für den Linksfuß eingereicht haben – wollten das von Bayer geforderte 60-Millionen-Minimum aber nicht erfüllen.

Diaby, vertraglich noch bis 2025 an die Werkself gebunden, fokussiert sich unterdessen auf die neue Saison: „Meine Ziele haben sich mit Blick auf die kommende Saison nicht verändert. Wir wollen mit Bayer wieder ein Spitzenteam stellen und ich möchte dem Team maximal helfen, indem ich weiter Tore schieße, aber auch Vorlagen beisteuere. In allen Wettbewerben so weit wie möglich zu kommen, ist das Ziel“, so die Ansage des französischen Nationalspielers.