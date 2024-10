Medien: Hummels-Einsatz steht fest

Am heutigen Donnerstag soll es jetzt wirklich soweit sein. Nach Informationen der deutschen und der italienischen Redaktionen von ‚Sky‘ kommt Mats Hummels im Europa League-Spiel gegen Dynamo Kyiv (18:45 Uhr) zu seinem ersten Einsatz für die AS Rom. Trainer Ivan Juric soll den Abwehr-Routinier sogar von Beginn an aufbieten.

Mit Blick auf den Verlauf der vergangenen Wochen ist diese Meldung allerdings noch mit Vorsicht zu genießen. Immer wieder wurde ein Hummels-Einsatz in den vergangenen Wochen medial prophezeit, dann blieb der 35-Jährige aber doch wieder ohne Spielminuten. Hat die Wartezeit heute ein Ende? Die Aufstellung der Roma wird Gewissheit geben.