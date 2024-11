Überraschung: Rosenfelder verlängert in Freiburg

Den Namen Max Rosenfelder hatte vor der Saison außerhalb vom SC Freiburg niemand so recht auf dem Zettel. Dem Sportclub war das egal, der Innenverteidiger wurde ins kalte Wasser geschmissen und überzeugte. Der 21-Jährige besticht insbesondere mit seinem Tempo, mit 35,91 km/h war in dieser Bundesliga-Saison auf seiner Position kein Spieler schneller.

Das ruft natürlich andere Vereine auf den Plan. Zuletzt soll RB Leipzig die Fühler nach dem Deutschen ausgestreckt haben. Mitten in diese Gerüchte hinein hat sich Rosenfelder laut ‚Sky‘ aber nun für einen Verbleib im Breisgau entschieden und wird zeitnah einen neuen Vertrag unterschreiben. Zur Laufzeit macht der Pay-TV-Sender keine Angaben.

Update (13:50 Uhr): Der SC Freiburg hat nun offiziell bestätigt, dass Rosenfelder seinen Vertrag verlängert hat. „Genau so hatten wir es uns alle im Sommer erhofft: Max bleibt gesund – an seinen sportlichen Fähigkeiten gab es sowieso keine Zweifel. Es ist toll, wenn man für die Geduld miteinander und das Vertrauen ineinander so belohnt wird“, so Sportvorstand Jochen Saier, „neben seiner Dynamik und seinem guten Spielverständnis zeigt Max bereits eine beeindruckende Reife und Abgeklärtheit auf dem Platz. Wir sind davon überzeugt, dass wir noch viel Freude miteinander haben werden.“ Zur Laufzeit macht der Klub keine Angaben.

Nachdem das Freiburger Eigengewächs in den ersten drei Spielen durchgespielt hatte, fiel er am vierten und fünften Spieltag wegen Rückenproblemen aus. Seinen Stammplatz musste er daraufhin vorerst abgeben, trotzdem kam er danach in jedem Spiel für die Breisgauer zum Einsatz. Ein großer Vorteil ist dabei seine Flexibilität, auch die Rechtsverteidigerposition kann Rosenfelder bekleiden. Kürzlich debütierte das Freiburger Eigengewächs sogar für die deutsche U21-Nationalmannschaft.