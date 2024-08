Neuer spricht über Bayern- & DFB-Zukunft

Manuel Neuer hat sich noch nicht für den Zeitpunkt seines Karriereendes entschieden. Im Trainingslager des FC Bayern in Seoul stellt sich der Kapitän des FC Bayern den Fragen der Journalisten und äußert sich dabei auch zu seiner Karriereplanung. Dabei ließ er es offen, ob er der deutschen Nationalelf zukünftig weiter zur Verfügung steht: „Ich war sehr zufrieden mit der EM. Natürlich nicht mit dem Ausscheiden, aber mit der Art und Weise, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind und wie wir zusammengekommen sind mit den Fans. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden und die werden auch stattfinden. Aber dann muss ich mir im Klaren sein, was ich wirklich will.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst einmal freue sich der 38-Jährige auf die neue Saison mit dem Rekordmeister, in der sich der Klub wieder rehabilitieren müsse. „Wir starten jetzt wieder bei Null. Und wir wissen ja, wie viele Erfolge wir in der letzten Saison mit Bayern eingefahren haben. Ich glaube, da ist die Motivation einfach sehr groß, jetzt eine andere Saison zu spielen“, so Neuer, der weiter nur von Spielzeit zu Spielzeit blicken möchte: „Ich habe immer gesagt, dass ich auf meinen Körper hören muss, der wird mir das Feedback geben. Dann geht es natürlich in erster Linie um meine Leistung und dann auch darum, ob es mir noch Spaß macht.“