Lukrative Optionen für Mata

Juan Mata ruft auch im gehobenen Fußballeralter noch namhafte Klubs auf den Plan. Am spanischen Offensivallrounder, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer ausläuft, zeigen nach Informationen von ‚ESPN‘ die Mailänder Klubs Inter und AC Interesse. In seiner spanischen Heimat wiederum sollen der FC Valencia und Zweitligist Real Oviedo Avancen machen.

Auch in der französischen Ligue 1 sei Mata ein gefragter Mann. An potenziellen Arbeitgebern mangelt es dem 33-Jährigen offenkundig nicht. Ein Verbleib in Manchester ist zum aktuellen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Die Red Devils sollen Mata eine Stelle im Trainerstab angeboten haben, das kommt für den 41-fachen Nationalspieler aber wohl nicht infrage.