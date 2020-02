Hansi Flick hatte im Januar mehrfach betont, dass er sich einen neuen Rechtsverteidiger wünscht. Eine Festverpflichtung ergab sich nicht und so holte der FC Bayern schlussendlich Álvaro Odriozola als Leihspieler von Real Madrid. Dass der Spanier langfristig in München bleibt, deutet sich bislang aber nicht an.

Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, hoffen die Bayern ohnehin vielmehr auf eine Zukunft mit Sergiño Dest von Ajax Amsterdam. Bereits im Januar soll der Bundesligist ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro für den 19-Jährigen abgegeben haben. Ajax wollte den Rechtsverteidiger aber nicht ziehen lassen und lehnte ab.

Zweiter Versuch

Im Sommer nun wollen die Bayern dem Bericht zufolge einen neuen Anlauf wagen. Ein Wechsel sei nicht ausgeschlossen und in erster Linie vom Preis abhängig. Der amtierende Deutsche Meister müsste also noch einige Millionen mehr auf den Tisch legen, um Dest aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag herauszukaufen.

Der Youngster gehört bei Ajax zu den Shootingstars der Saison. Erst im vergangenen Sommer schaffte der dreimalige US-amerikanische Nationalspieler den Sprung zu den Profis. Seitdem absolvierte Dest bereits 27 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore und sechs Assists gelangen. Ein Mann mit Zukunft also. Das sieht man auch beim FC Bayern so.