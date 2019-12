Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund machen kein Geheimnis daraus, dass sie Achraf Hakimi gerne auch in der kommenden Spielzeit im schwarz-gelben Trikot sehen würden. „Wir haben mehrfach unser Interesse bekundet, Achraf über den Sommer hinaus zu halten“, erklärte Michael Zorc auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Real Madrid hat sich allerdings noch nicht klar geäußert, ob und wie Hakimi für die Zukunft bei den Königlichen eingeplant ist. Entsprechend macht man sich beim BVB Hoffnungen, die Tempoläufe des 21-Jährigen weiterhin regelmäßig bestaunen zu dürfen. „Es gibt keine Entscheidung. Auch keine, dass er definitiv zurückgeht“, stellt Zorc klar.

Hakimi selbst will nur zu Real zurück, wenn ihm dort eine echte Chance eingeräumt wird. Zuletzt sagte er in einem Interview: „Man bemerkt, dass Madrid nicht das Ende der Welt ist, denn man kann auch woanders Spaß haben.“ Zum Beispiel ein weiteres Jahr in Dortmund.