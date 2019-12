Benjamin Henrichs ist wieder in den Fokus des FC Bayern München gerückt. Bereits im Sommer hatte FT exklusiv vom Interesse des Rekordmeisters am Ex-Leverkusener berichtet. Laut dem ‚kicker‘ wird die Personalie des 22-Jährigen an der Säbener Straße derzeit eifrig diskutiert. Henrichs möchte die AS Monaco im Winter verlassen und flirtete bereits intensiv mit einem Wechsel zu RB Leipzig.

Doch die Sachsen konnten sich, entgegen anderslautender Meldungen, mit den Monegassen bislang auf keine Ablösesumme einigen. Ein erstes Angebot von 20 Millionen Euro wurde bereits abgegeben, doch Monaco fordert rund zehn Millionen Euro mehr. Ein Preis, den der FC Bayern wohl eher bereit wäre zu zahlen.

Henrichs die Lösung der Abwehrsorgen?

In München sieht man auf der defensiven Flügelposition Handlungsbedarf. Mit Benjamin Pavard und David Alaba bekleiden derzeit zwei Außenverteidiger das Abwehrzentrum und kompensieren die Ausfälle von Niklas Süle und Lucas Hernández.

Henrichs könnte in der Notlage sofort helfen und wäre für die rechte Abwehrseite vorgesehen. Alternativ könnte der Nationalspieler aber auch links hinten einspringen, sollte die Personaldecke noch dünner werden.