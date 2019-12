Die wohlverdienten Weihnachtsferien verbringt Alphonso Davies in seiner kanadischen Heimat. Dort hat der 19-Jährige die Möglichkeit, sein famoses Halbjahr beim FC Bayern ein wenig zu reflektieren. „Die Dinge laufen gut“, sagt Davies im Gespräch mit der ‚Edmonton Sun‘, „mittlerweile spiele ich einige Spiele mehr und bekomme Minuten. Das Training läuft ebenfalls gut.“

Von der reinen Offensivkraft haben Niko Kovac und Nachfolger Hansi Flick den athletischen Sprinter peu à peu zum Linksverteidiger umfunktioniert. „Es ist anders. Früher dachte ich nur an angreifen, angreifen, angreifen. Jetzt heißt es verteidigen, verteidigen, verteidigen. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, muss ich an die Leute hinter mir denken. Sollten wir in einen langen Ball laufen, kann ich richtig Probleme bekommen“, bewertet Davies seine neue Aufgabe.

Davies will weiter nach vorne

Als Dauerlösung betrachtet der Youngster die Rolle als Linksverteidiger allerdings nicht zwangsläufig. „Momentan spiele ich als Verteidiger, aber hoffentlich stellen sie mich eines Tages wieder weiter vorne auf. Ich bin aber glücklich zu spielen, wo auch immer der Trainer mich aufstellt“, so Davies.

Als Forderung sollte man diese Worte jedoch nicht verstehen. Denn Davies wähnt sich selbst inmitten eines Lernprozesses: „Ich versuche einfach, so gesund wie möglich zu bleiben. Von den Mitspielern lernt man sehr viel. Einige von ihnen sind Weltmeister, andere haben die Champions League gewonnen. Und als Kind aus Edmonton versuche ich einfach, so viele Informationen wie möglich aufzusaugen.“