Verlässt Mark Uth den FC Schalke 04 im Januar? Möglich ist es, denn seit dem Transfer von Michael Gregoritsch zu den Knappen herrscht in der Offensive ein personelles Überangebot. Hinzu kommt, dass die beiden Linksfüße Gregoritsch und Uth in puncto Spielweise nicht weit voneinander entfernt sind.

Der ‚Express‘ bringt den 1. FC Köln als potenziellen neuen Arbeitgeber ins Spiel, möglich sei eine Ausleihe. Horst Heldt hatte bereits durchblicken lassen, den Wintertransfermarkt nutzen zu wollen. Auf welchen Positionen die Kölner nachlegen könnten, ist allerdings noch offen. Uth als sehr flexibler Angreifer mit Zug zum Tor könnte die Qualität im Kader sicherlich noch einmal anheben.

FT-Meinung: Als gebürtiger Kölner und ehemaliger Jugend- respektive Amateurspieler des FC verbindet Uth einiges mit den Geißböcken. Immer mal wieder hatte es in den vergangenen Jahren Gerüchte um eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte gegeben. In diesem Winter könnte die Konstellation passen. Besonders konkret ist das Gerücht jedoch bis dato nicht.