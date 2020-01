Der FC Bayern hat sich offenbar bei Real Madrid nach Achraf Hakimi erkundigt. Das berichtet die vereinsnahe ‚Marca‘. Die spanische Sporttageszeitung verweist darauf, dass bislang weder Real noch Hakimi selbst endgültig entschieden haben, wie es im Sommer weitergeht.

Am 30. Juni läuft Hakimis zweijährige Leihzeit bei Borussia Dortmund ab. Die BVB-Verantwortlichen unterstrichen in den vergangenen Monaten mehrfach, dass man den 21-jährigen Außenverteidiger unbedingt halten will. In bislang 54 Spielen für Schwarz-Gelb gelangen Hakimi neun Tore und 13 Assists.

Real ordentlich aufgestellt

Die tolle Entwicklung des pfeilschnellen Marokkaners freut natürlich auch Real. Mit Dani Carvajal und Álvaro Odriozola verfügt man aber bereits über zwei ambitionierte Rechtsverteidiger. Entscheidet man sich am Ende für einen Verkauf, würden wohl noch weitaus mehr Vereine als Bayern und Dortmund mitbieten.

FT-Meinung: Das Münchner Interesse an Hakimi ist plausibel, schließlich plant man künftig mit Joshua Kimmich im Mittelfeld und braucht daher einen neuen Rechtsverteidiger von Top-Format. Ein Transfer liegt jedoch noch in weiter Ferne. Derzeit erscheint es am realistischsten, dass Hakimi in der kommenden Saison im Real-Trikot aufläuft.