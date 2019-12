Mit dem Bekenntnis zu Hansi Flick könnte der FC Bayern auch einem Transferwunsch seines Cheftrainers zugestimmt haben. Die ‚Bild‘ berichtete unlängst, dass sich Flick einen neuen Rechtsverteidiger im Januar wünscht, um auf anderen Positionen seine Vorstellungen in die Tat umsetzen zu können.

Joshua Kimmich (24) sieht Flick etwa am liebsten auf der Sechs, Benjamin Pavard (23) könnte in der Rückrunde häufiger als zuletzt in der Innenverteidigung auflaufen. Sind diese beiden Akteure also anderweitig verplant, fehlt eine weitere Option für rechts hinten.

Die Winter-Baustelle schließen soll der ‚Bild‘ zufolge João Cancelo (25) von Manchester City. Das Boulevardblatt hatte in der vergangenen Woche vermeldet, dass die Bayern den Portugiesen ausleihen wollen. Problem: City kann Cancelo selbst ganz gut gebrauchen, hat mit Kyle Walker auch nur einen weiteren Rechtsverteidiger im Kader.

Henrichs kostet 25 Millionen

Bayerns Alternative heißt laut ‚kicker‘ deshalb Benjamin Henrichs (22). RB Leipzig hat von einer Verpflichtung des Nationalspielers mittlerweile Abstand genommen, weshalb der Rekordmeister freie Fahrt hätte. Die AS Monaco verlangt aber wohl 25 Millionen Euro Ablöse für Henrichs, an dem die Münchner 2016 schon einmal dran waren.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic stehen jedenfalls geschäftige Januar-Tage bevor, will er den Wunsch seines Trainers erfüllen. Dass es in München im Januar noch weitere Zugänge gibt, ist derweil unwahrscheinlich. Der Transfer von Wunschspieler Leroy Sané geht aller Voraussicht nach erst im Sommer über die Bühne.