Max Aarons von Norwich City ist auf dem Radar von Borussia Dortmund aufgetaucht. Laut ‚Sky Sports‘ ist der BVB daran interessiert, den 20-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

Große Konkurrenz gibt es aus England. So sollen Tottenham Hotspur, der FC Arsenal, der FC Everton und West Ham United am englischen U21-Nationalspieler interessiert sein. Da Aarons in Norwich noch bis 2024 unter Vertrag steht, will das Tabellenschlusslicht der Premier League sein Abwehrjuwel nur gegen eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro ziehen lassen.

Alternative zu Hakimi?

Bei Norwich City ist Aarons eine feste Größe und kommt in der laufenden Saison auf 21 Pflichtspieleinsätze. Insgesamt hat der Youngster bereits 64 Spiele für die Canaries auf dem Buckel. Das Eigengewächs überzeugt als Rechtsverteidiger vor allem durch seine Schnelligkeit und Fitness.

Für Borussia Dortmund stellt Aarons eine Alternative zu Achraf Hakimi dar. Beim Marokkaner sind den Schwarz-Gelben die Hände gebunden, da der 21-Jährige im Sommer definitiv zu Real Madrid zurückkehren wird. Zwar besitzt der BVB ein Matching Right für Hakimi, doch preislich würde die Real-Leihgabe wohl eine Kategorie über Aarons liegen.