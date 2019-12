Nach starken Leistungen möchte Borussia Dortmund seinen Leihspieler Achraf Hakimi gerne festverpflichten. „Wir haben mehrfach unser Interesse bekundet, Achraf über den Sommer hinaus zu halten. Es gibt keine Entscheidung. Auch keine, dass er definitiv zurückgeht“, machte Sportdirektor Michael Zorc jüngst auf einer Pressekonferenz den Fans von Borussia Dortmund Hoffnung.

Ein Bericht der ‚Marca‘ könnte diese nun wieder zunichtemachen. Wie die in Madrid ansässige Zeitung berichtet, planen die Königlichen ihren verliehenen Außenverteidiger für die kommende Saison fest ein. Ein abschließendes Gespräch zwischen den Klubs habe noch nicht stattgefunden, an dem festen Entschluss von Real, Hakimi zurückzuholen, ändere das aber nichts.

Auch in Madrid zeigt man sich vom 21-Jährigen begeistert. Das Eigengewächs der Königlichen überzeugt in seiner zweiten Leihsaison beim BVB erneut mit gefährlichen Offensivaktionen und kommt in 26 Pflichtspieleinsätzen bereits auf sechs Tore und sechs Vorlagen. In der kommenden Spielzeit soll Hakimi mit Dani Carvajal um den Platz hinten rechts bei Real konkurrieren.