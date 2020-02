Der FC Bayern wollte bis nach den Spielen gegen den FC Chelsea warten, ehe die Vertragsgespräche mit den Spielern angegangen werden, deren Verträge 2021 auslaufen und die über den Sommer hinaus bleiben sollen. Hansi Flick sollte erst danach folgen. Karl-Heinz Rummenigge hat sich nun aber deutlich positioniert.

„Wir hatten gestern einen Geburtstag. Unser Trainer ist 55 Jahre alt geworden. Das ist ein gutes Alter. Wir haben gestern Abend schon angestoßen, aber ich möchte ihm heute Abend noch ein kleines Geschenk überreichen“, startete der Bayern-Chef in der vergangenen Nacht seine Bankettrede.

„Mit Stiften unterschreibt man manchmal auch Papiere“

Das Geschenk? Vor allem ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl: „Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen: Es ist ein Stift. Und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man manchmal auch Papiere. Ich wünsche dir alles Gute. Mach es weiter so, mach es gut. Bleib wie du bist. Wir sind sehr sehr zufrieden, wie die Mannschaft spielt, auch mit den Ergebnissen und dem Fußball, den sie spielt.“

Man muss nicht sonderlich gut zwischen den Zeilen lesen können, um zu verstehen, dass Rummenigge damit die Vertragsverlängerung mit Flick ankündigte. Offenbar soll der 55-Jährige mit seinem neuen Stift in Kürze seinen neuen Vertrag in München unterschreiben und sich damit langfristig und über den Sommer hinaus an den Rekordmeister binden.