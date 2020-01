Das Duell zwischen Manuel Neuer (33) und Alexander Nübel (23) birgt eine Menge Zündstoff. Wer auch immer in der kommenden Saison als Trainer beim FC Bayern an der Seitenlinie stehen wird – er muss die schleichende Wachablösung moderieren.

Auf eine Einsatzgarantie für Nübel, die zuletzt kolportiert wurde, muss er dann aber offenbar doch keine Rücksicht nehmen. Nach Informationen der ‚Bild‘ existiert ein solcher Passus in Nübels Vertrag nicht. Grund dafür sei Neuers vehementes Sperren gegen jegliches freiwilliges Abtreten von Spielanteilen.

Brazzo muss zurückstecken

Dabei hatte Hasan Salihamidzic in den Verhandlungen mit der Nübel-Entoruage laut ‚Bild‘ noch in Aussicht gestellt, eine Sicherheit für Nübel in das Vertragswerk einzuflechten. Dabei sei es um acht bis zehn Spiele in der Saison gegangen.

Doch weil sich Neuer querstellte, steht der zehn Jahre jüngere Nübel dem Bericht zufolge vor der Ungewissheit. Dessen Berater Stefan Backs sprach zwar zuletzt von einem „schlüssigen Konzept“, das der FC Bayern vorgelegt habe. Doch ohne die Kooperation von Neuer drängt sich die Frage auf, wie dieses aussehen mag.