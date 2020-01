Der 1. FC Köln feilt weiter am Kader, der in der kommenden Rückrunde mit der Mission Klassenerhalt betraut werden soll. Die Fäden im Mittelfeld soll Elvis Rexhbecaj ziehen, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wird.

Wie der abstiegsbedrohte Bundesligist offiziell bestätigt, befindet sich der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler derzeit auf dem Weg nach Benidorm ins Trainingslager der Rheinländer. Dort soll der Deutsch-Kosovare noch den Medizincheck absolvieren. Die Leihe ist bis Sommer 2021 terminiert.

Bei den Wölfen spielte Rexhbecaj in der abgelaufenen Hinrunde keine Rolle mehr. Insgesamt kam er lediglich zu 111 Pflichtspielminuten und musste dreimal in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord aushelfen.