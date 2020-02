Als Noah Katterbach am siebten Spieltag erstmals in der Bundesliga auflief, war der 1. FC Köln mit nur drei Punkten Tabellenvorletzer. Mittlerweile kletterte der Aufsteiger auf Platz 14 und sammelte seitdem 20 weitere Zähler. Katterbach hat daran als konstanter Linksverteidiger seinen Anteil.

Sein Debüt Anfang Oktober hinterließ derweil auch beim damaligen Gegner bleibenden Eindruck. Denn Schalke 04 gehört laut ‚Express‘ zum Interessentenkreis für den 18-Jährigen, der in den vergangenen Wochen so viel Eigenwerbung betrieb.

„Nicht so wichtig“

Natürlich will auch der 1. FC Köln mit seinem Eigengewächs, das nur noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, verlängern. Horst Heldt gibt sich gegenüber dem ‚Express‘ betont gelassen. „Was Schalke 04 macht, […] ist nicht so wichtig für mich“, sagt der Kölner Sportdirektor, der einst auch S04 managte.

Man selbst sei „im Austausch mit Noah“, wenngleich sich „die Gespräche am Anfang“ befänden. Heldt: „Es ist ja keine Frage, dass wir uns sehr gut vorstellen können, mit Noah zu verlängern. Ich habe zudem nicht gehört, dass er sich das nicht auch vorstellen könnte.“ Entsprechend sei „Panik“ im Kölner Lager nicht angebracht.

Begehrter Spielertyp

Klar ist aber auch: Mit jeder weiteren guten Katterbach-Leistung wird der Interessentenkreis wachsen. Talentierte und gleichzeitig schon abgebrühte Außenverteidiger werden schließlich überall gesucht.

Ob der Youngster bei Angeboten von finanziell stärkeren Klubs als dem FC widerstehen könnte, ist unklar. Mit Roger Wittmann weiß er jedenfalls einen der mächtigsten Spielerberater Deutschlands an seiner Seite.