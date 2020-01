Achraf Hakimi wünscht sich offenbar, über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund zu bleiben. Dies berichtet die spanische ‚Sport‘. Demnach will der 21-Jährige im Anschluss an die Saison nicht zu seinem Stammverein Real Madrid zurückkehren, wie bislang angenommen wurde.

Auf Seiten des BVB wird man sich über diese Entwicklung freuen. Erst kürzlich erneuerte Sportdirektor Michael Zorc den Wunsch, den vielseitigen Marokkaner länger an sich binden zu wollen: „Wir würden ihn natürlich gerne länger bei uns sehen, das ist auch klar. Ich glaube, dass Achraf sehr wohl weiß, welche Entwicklung er bei uns genommen hat. Die hat er eben bei uns genommen, nicht woanders. Er fühlt sich nach eigener Aussage auch sehr wohl. Alles andere wird sich im Frühjahr klären.“

Bei Real droht die Bank

Hakimis größte Sorge ist laut dem Bericht die drohende Reservistenrolle bei den Königlichen. Dani Carvajal ist als Rechtsverteidiger gesetzt, dahinter können auch der an den FC Bayern ausgeliehene Álvaro Odriozola und Nacho die Position in der Verteidigung bekleiden.

Anders sieht Hakimis Rolle beim BVB aus. Bei Schwarz-Gelb zählt der Youngster in dieser Saison zu den Dauerbrennern – noch kein Pflichtspiel hat er bislang verpasst. Zudem vertraut Trainer Lucien Favre seinem Schützling auch immer öfter die offensivere Rolle auf dem rechten Flügel an, was dem Marokkaner sichtlich gefällt.

Real sitzt am längeren Hebel

Trotz des offensichtlich klaren Wunschs, noch länger beim BVB bleiben zu wollen, liegt das letzte Wort bei Real Madrid. Hakimis Vertrag bei den Spaniern läuft noch bis 2022, zudem soll Trainer Zinedine Zidane ein großer Bewunderer des temporeichen Allrounders zu sein.

Klar ist: Auf Seiten des BVB wird man, wenn nötig, bereit sein, für Hakimi auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Ihren Wert für die Mannschaft hat die Leihgabe in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Erst die kommenden Monate werden zeigen können, wo Hakimi ab dem Sommer gegen den Ball treten wird.