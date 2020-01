Beim FC Schalke 04 freut man sich auf die bevorstehende Unterschrift von Jean-Clair Todibo. Am gestrigen Sonntagabend kam der 20-jährige Franzose am Düsseldorfer Flughafen an, wie ein Video der ‚Bild‘ belegt.

Heute Morgen wird Todibo den Medizincheck absolvieren. Dies bestätigt die Agentur des Innenverteidigers auf FT-Nachfrage. Uneinigkeit besteht laut dem Bericht der ‚Bild‘ über eine mögliche Kaufoption. Demzufolge feilschen die Schalker doch um einen solchen Passus. Ein Szenario, das spanische Medien zuvor noch kategorisch ausgeschlossen hatten.

Bei S04 soll Todibo die Abwehrsorgen beheben. Zur Erinnerung: Salif Sané (Knieoperation) und Benjamin Stambouli (Bruch des Fußwurzel-Knochens) sind verletzt und werden noch bis in den Februar hinein ausfallen. Die Perfektmeldung des Transfers wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages erfolgen.