Das war nicht vorherzusehen: Nach Informationen von ‚Sport1‘ wechselt Leroy Sané (23) seinen Berater. David Beckhams Berater-Agentur Footwork Management, die den Nationalspieler bislang vertreten hat, wird gegen den Konkurrenten LIAN Sports ausgetauscht.

Welche Folgen der Berater-Wechsel für den stark interessierten FC Bayern hat, ist Stand jetzt noch unklar. Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic sei jedenfalls über die Maßnahme des Flügelstürmers bereits in Kenntnis gesetzt worden.

LIAN Sports gehört zu den einflussreichsten Agenturen der Fußball-Branche. Zu ihren Klienten zählen Top-Profis wie Kalidou Koulibaly (SSC Neapel), Miralem Pjanic (Juventus Turin), Luka Jovic (Real Madrid), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Cengiz Ünder (AS Rom) oder auch Bayerns Jerôme Boateng.

UPDATE (12:41 Uhr): Laut ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk will Sané weiterhin zum FC Bayern wechseln. Der Agentur-Wechsel könnte bei diesem Vorhaben sogar förderlich sein.

Update @LeroySane19: the new agency of @LeroySane19 LIAN is good in transfering players away from their club. @LeroySane19 still wants the transfer to @FCBayern

— Christian Falk (@cfbayern) January 18, 2020