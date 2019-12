Paris St. Germain: Meisterschaft Formsache

Die Franzosen führen einmal mehr die heimische Ligue 1 an. Nach 17 Spielen stehen 14 Siege und drei Niederlagen zu Buche, der Vorsprung auf das zweitplatzierte Olympique Marseille beträgt bereits sieben Zähler. Seine Champions League-Gruppe gewann Real souverän vor Real Madrid, gegen das man im Hinspiel sogar trotz arger Personalsorgen mit 3:0 gewann (Rückspiel 2:2).

Mittlerweile ist das Team von Thomas Tuchel sogar wieder um die zu Saisonbeginn noch verletzten Neymar (7 Tore/5 Assists) und Kylian Mbappé (15/8) reicher. Die beiden Superstars verstehen sich auch blendend mit dem neuen Mittelstürmer Mauro Icardi (13/2). Konserviert PSG seine Form bis Februar, wartet auf den BVB ein ganz dicker Brocken

FC Chelsea: Starker Start, negativer Trend

Im Sommer machten die Blues aus der Not eine Tugend: Weil Chelsea mit einer Transfersperre belegt worden war, setzte Neu-Coach Frank Lampard auf die Jugend – mit Erfolg. Denn obwohl man vier der vergangenen fünf Spiele verlor, stehen die Londoner auf einem beachtlichen vierten Platz der Premier League, der die eigenen Erwartungen übertrifft.

Senkrechtstarter der Saison ist Mittelstürmer Tammy Abraham (13/5). Hinter dem 22-Jährigen wirbeln wahlweise Christian Pulisic (6/6), Mason Mount (5/2), Willian (3/4) oder Bayerns Langzeit-Wunschspieler Callum Hudson-Odoi (1/4). In der Königsklasse kegelte Chelsea unter anderem Ajax Amsterdam raus und wurde Zweiter hinter dem FC Valencia.

Tottenham Hotspur: Mit Mourinho zurück in die Spur

Die Saison der Spurs verläuft quasi konträr zu der der Blues. Nach einem Fehlstart in der Liga und der üblen 2:7-Klatsche gegen die Bayern war die Entlassung von Mauricio Pochettino der negative Höhepunkt. Seit José Mourinho das Ruder im Norden Londons in der Hand hält, geht es aber bergauf für Tottenham.

Vier von fünf Premier League-Spielen gewann The Special One mit seinem neuen Team. Stars wie Dele Alli hauchte er neues Leben ein und wirkt auch sonst locker und umgänglich wie nie. Leipzig steht vor einer Herkulesaufgabe gegen ein Team, das wieder spielt wie der Finalteilnehmer aus dem Vorjahr und nicht mehr so blutleer wie zu Saisonbeginn.

Die deutschen Achtelfinalspiele im Überblick:



Borussia Dortmund - Paris St. Germain (18. Februar & 11. März 2020)

Tottenham Hotspur - RB Leipzig (19. Februar & 10. März 2020)

FC Chelsea - FC Bayern (25. Februar & 18. März 2020)