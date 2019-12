Es war eine kuriose Situation, als der FSV Mainz 05 am 24. November zu Gast bei der TSG Hoffenheim war. Wie schon am Spieltag zuvor stand Achim Beierlorzer gegen die Sinsheimer an der Seitenlinie. Doch anstatt wie mit seinem Ex-Klub Köln zu verlieren, gewannen die Mainzer in Unterzahl furios mit 5:1. Von den ersten sechs Partien unter Beierlorzer wurden drei gewonnen und drei verloren.

Auffällig ist dabei die erstarkte Offensive der Rheinhessen. Unter der Regie des ehemaligen Köln-Trainers erzielte Mainz in sechs Partien 13 Tore. An den vorangegangenen elf Spieltagen waren es lediglich zwölf Treffer.

Passenderer Kader als in Köln

„Mainz ist ein total attraktiver Verein, der mit einer klaren Philosophie unterwegs ist. Sie passt zu dem, wie ich spielen lassen möchte. Der FSV passt besser in mein System rein als es beispielsweise in Köln war. Ich fühle mich hier wohl, bin gut aufgenommen worden, und die Mannschaft zeigt Reaktion“, äußert sich Beierlorzer im ‚kicker‘.

Der Mainzer Kader ist auf die Spielidee des 52-Jährigen besser zugeschnitten als es beim 1. FC Köln der Fall war. Die Strategie lautet, durch läuferische Überlegenheit, Tempo und Dynamik zu punkten. Das bekam vor allem der SV Werder Bremen zu spüren, dem all diese Attribute schmerzlich fehlen und dem Mainzer Sturmlauf beim 0:5 nichts entgegenzusetzen hatten.

Dennoch ist nicht alles rosa in der Karnevalshochburg. Nach wie vor befindet sich Mainz mit 18 Punkten (Platz 14) mitten im Abstiegskampf. Doch Beierlorzer ist nach den ersten Wochen bei seinem neuen Klub zuversichtlich: „Nach den gezeigten Leistungen bin ich überzeugt, dass wir eine bessere Rückrunde als Hinrunde spielen können.“