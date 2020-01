Immobile zieht einsame Kreise

Ciro Immobile hat derzeit fraglos einen Lauf. Gestern lief der Knipser erstmals als Kapitän von Lazio Rom auf und schnürte zum Dank gleich einen Dreierpack. Es war bereits sein sechster Treffer im noch jungen Kalenderjahr 2020. Im Ranking der europäischen Torjäger steht Immobile nun mit 23 Treffern an der Spitze. Innerhalb der Serie A zieht der Italiener ohnehin einsame Kreise. Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo folgen dem Römer mit jeweils 14 Toren.

„Beängstigend“ nennt der ‚Corriere dello Sport‘ die Torquote des ehemaligen Dortmunders. Mindestens genauso beeindruckend wie Immobiles Torriecher ist die Siegesserie von Lazio. Der 5:1-Sieg über Sampdoria Genua war bereits der elfte Erfolg in Serie.

Real erschleicht sich den Sieg

Real Madrid feierte am gestrigen Samstag einen wichtigen Erfolg im Rennen um die spanische Meisterschaft. Die Königlichen gewannen mit 2:1 gegen den FC Sevilla und setzten sich damit vorerst wieder an die Tabellenspitze in La Liga. Casemiro avancierte auf Seiten der Madrilenen zum Matchwinner, indem er beide Tore für Real besorgte. Die ‚as‘ huldigt den Brasilianer heute daher als „Anführer“.

Doch der Aufreger des Spiels war ohne Zweifel das nicht gegebene Führungstor für den FC Sevilla. Luuk de Jong köpfte das runde Leder nach einer Ecke in die Maschen. Nach einem Hinweis des Videoassistenten wurde der Treffer aber von Schiedsrichter Juan Martínez Munuera zurückgenommen. Das bringt vor allem die katalanische Presse zum Kochen. Die ‚Sport‘ spricht von einem „Skandal im Bernabéu“. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ „lächelt der VAR sie ein weiteres Mal an“. Der enge Meisterschaftskampf in Spanien macht sich auch in der Presselandschaft bemerkbar.

Europa feiert Haalands Traumdebüt

Gerade einmal 20 Minuten benötigte Erling Haaland um seine ersten drei Bundesliga-Treffer zu erzielen. Das ruft heute natürlich die europäische Sportpresse auf den Plan. Wie die englische ‚Sun‘ schreibt, müssen „die United-Fans weinen“, da sich der Stürmer gegen einen Wechsel zu den Red Devils entschieden hat. Die spanische ‚as‘ hat nachgezählt und schreibt von gerade einmal „183 Sekunden“, die Haaland brauchte, um seinen ersten Treffer für Schwarz-Gelb zu erzielen. Die österreichische ‚Krone‘ nennt den Einstand des Ex-Salzburgers „völlig verrückt“ und der ‚Corriere dello Sport‘ spricht vom „Haaland Boom“. Das Fußballmärchen um Erling Haaland ist um ein Kapitel reicher geworden.