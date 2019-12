Moukoko mit Mega-Marktwert

Youssoufa Moukoko ist unbestritten eines der größten Talente im deutschen Fußball. Das BVB-Juwel sammelt mehr Scorerpunkte als der Durchschnittsbürger Treuepunkte beim Geschenke-Einkauf in der Vorweihnachtszeit. Der 15-Jährige ist eines der großen Themen der belgischen Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘. Darin heißt es, dass der Youngster bereits 90 Millionen Euro wert sei. Die dazu gehörende Gleichung hat die ‚HLN‘ jedoch nicht notiert. Dafür wird Moukoko der Zeitung zufolge „den 20. November 2020 in sein Tagebuch eingetragen haben“. Der Grund? Dann feiert der Angreifer seinen 16. Geburtstag und erfüllt damit das Mindestalter für einen Spieler in der Bundesliga. Den Rekord hält nach wie vor Nuri Sahin, der mit 16 Jahren, 11 Monaten und einem Tag für die Schwarz-Gelben debütierte.

Spanien im Clásico-Fieber

Der FC Barcelona empfängt am heutigen Abend um 20 Uhr Real Madrid zum Spitzenduell in La Liga. Einen besseren Zeitpunkt für den verschobenen Clásico könnte es wohl nicht geben, da beide Kontrahenten punktgleich an der Tabellenspitze stehen. Das weiß auch die ‚Mundo Deportivo‘ und titelt: „Mehr als nur ein Clásico“. Die ‚Marca‘ schreibt erst bescheiden „es ist nur ein Spiel“, nur um im Satz danach doch draufzulegen: „Aber es ist das größte Spiel der Welt“. Auch die ‚as‘ bedient sich der Formulierung und titelt: „Es ist nur Fussball…aber wir lieben ihn“. Einzig die ‚Sport‘ legt sich auf einen Favoriten fest und schreibt: „Gewinnt Barcelona, gewinnt der Fußball“.

Inter im Transferrausch

Im Januar öffnet wieder einmal der Transfermarkt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ dreht die Herdplatten in der Gerüchteküche auf die volle Stufe und bringt Inter Mailand mit einer ganzen Reihe von Spielern in Verbindung. „50 Millionen für den Scudetto“, schreibt die Sportzeitung. Allen voran soll Marcos Alonso vom FC Chelsea kommen. Der Linksverteidiger soll das „Topziel“ von Antonio Conte sein. Für das Mittelfeld kommen Arturo Vidal (FC Barcelona) oder Rodrigo de Paul (Udinese Calcio) in Frage. Ein Geheimtipp ist der Zeitung zufolge Dejan Kulusevski von Atalanta Bergamo. Der 19-Jährige ist einer der Shootingstars der Serie A und trumpft als Leihspieler beim FC Parma groß auf. Für den jungen Rechtsaußen müsste Inter wohl rund 30 Millionen Euro zahlen.