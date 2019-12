Atalanta-Leihgabe Dejan Kulusevski hat sich beim FC Parma ins Rampenlicht gespielt, will den Verein im Winter aber nicht verlassen. „Natürlich würde er gern für einen großen Klub spielen, so wie jeder Profi. Aber Atalanta hat sich in den vergangenen vier bis fünf Jahren verbessert. Derzeit sind nur zwei oder drei Teams auf dem Papier besser“, sagt sein Berater Stefano Sem bei ‚Radio Punto Nuovo‘, „deshalb möchte Dejan einen großen Sprung. Aber einen, der vernünftig und überlegt ist, bei dem sich alle Parteien einig sind.“

Vor allem Inter Mailand hat den 19-jährigen Rechtsaußen im Visier. Zuletzt hieß es aus Italien, dass die Nerazzurri bereit sind, 30 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. „Sollten wir seinen Kurs im Januar unterbrechen, müsste es schon die Chance seines Lebens sein und zwar nicht finanziell, sondern sportlich gesehen“, so Sem. In Bergamo besitzt Kulusevski noch einen Vertrag bis 2023.