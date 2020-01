Brasilien-Stürmer Gabigol könnte womöglich in der Premier League landen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, liebäugelt David Moyes, neuer Trainer von West Ham United, mit einer Verpflichtung des Torjägers von Inter Mailand. Gut 23 Millionen Euro wären die Hammers demnach bereit zu zahlen. Nicht ausgeschlossen sei allerdings, dass sie Konkurrenz von Stadtrivale FC Chelsea bekommen.

Im zurückliegenden Kalenderjahr war Gabigol in die Heimat an Flamengo Rio de Janeiro ausgeliehen. Seine Torquote dort sagenhaft: In der brasilianischen Serie A knipste er 25 Mal in 29 Spielen, in der Copa Libertadores neunmal in zwölf Partien. Krönender Abschluss sein Doppelpack im Finale gegen River Plate (2:1). Inter Mailand winkt eine satte Rendite.