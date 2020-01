Ajax Amsterdam will Ryan Babel zurückholen. „Das stimmt, ja“, bestätigt Berater Winny Haatrecht laut‚ De Telegraaf‘ die Bemühungen des niederländischen Meisters. Ajax hofft, den Stürmer für die Rückrunde von Galatasaray auszuleihen.

Babel verließ Amsterdam 2007 in Richtung FC Liverpool. Nun würde der 33-Jährige gerne an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Für Gala traf er in dieser Saison in 20 Pflichtspielen fünfmal.