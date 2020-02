Massimiliano Allegri hat Berichte dementiert, wonach er von Paris St. Germain kontaktiert wurde. „Ob ich von PSG kontaktiert wurde? Nein. Erstens, weil es nichts zu reden gibt. Und zweitens, weil es respektlos gegenüber anderen wäre“, stellt der frühere Trainer von Juventus Turin gegenüber der französischen Presseagentur ‚AFP‘ klar.

Der italienische Trainer habe derzeit keine konkreten Pläne, wo er seine Karriere forstsetzen möchte. Fünf Jahre stand der 52-Jährige bei Juve an der Seitenlinie und gewann in jeder Saison die italienische Meisterschaft. Hinzu kommt ein weiterer Scudetto mit dem AC Mailand 2011. Allegri wurde als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel bei PSG ins Spiel gemacht. Nach der 1:2-Schlappe gegen Borussia Dortmund ist die Kritik am deutschen Trainer wieder lauter geworden.