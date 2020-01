Der FC Arsenal verleiht Mittelfeldtalent Emile Smith Rowe bis Saisonende an Huddersfield Town. Das gibt der englische Zweitligist offiziell bekannt. Für die Gunners kam der 19-Jährige zu sieben Pflichtspieleinsätzen, unter anderem dreimal in der Europa League.

„Emile wird uns das kreative Element geben, das uns bisher gefehlt hat. Er kann in verschiedenen Angriffspositionen spielen und unser Spiel beschleunigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, freut sich Huddersfield-Coach Danny Cowley.

#htafc have completed the signing of @emilesmithrowe on loan from @Arsenal for the rest of the 2019/20 @SkyBetChamp season!

Danny Cowley: “Emile will give us the creative link that we’ve been missing."https://t.co/qC7Ide0Lp5

— Huddersfield Town (@htafc) January 10, 2020