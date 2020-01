Sebastian Prödl ist nicht länger Spieler des FC Watford. Wie die Hornets bekanntgeben, hat man sich im beiderseitigen Einvernehmen auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das ursprüngliche Arbeitspapier war bis 2021 datiert.

„Es war immer mein Traum in der Premier League zu spielen und Watford hat mir diese Möglichkeit gegeben“, bedankt sich der 32-jährige Abwehrspieler. Prödl war im Sommer 2015 ablösefrei vom SV Werder Bremen zu Watford gewechselt. Insgesamt absolvierte der Österreicher 85 Pflichtspiele für den Klub.

“I am just grateful to have Watford on my CV, I am moving on now but I am glad I have been here. Watford will always have a place in my heart.”

We can confirm that the contract of Sebastian Prödl has been terminated by mutual consent.

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 31, 2020