Carlo Ancelotti hat seine Entscheidung für den FC Everton begründet. Während seiner Vorstellung am Montagvormittag sagte der neue Trainer: „Der wichtigste Faktor, um herzukommen, waren die Ambitionen des Klubs. Dazu natürlich die Geschichte, Tradition und die Atmosphäre mit den Fans.“

Der Star-Trainer versprach: „Ich habe schon meine Ideen für dieses Team – und nun werde ich meine Arbeit beginnen.“ Im Kader der Toffees hat der ehemalige Bayern-Coach einen „guten Mix“ ausgemacht. Am Samstag unterschrieb Ancelotti, der erst kurz zuvor bei der SSC Neapel entlassen worden war, einen Vertrag bis 2024 beim Klub aus Liverpool.

| @MrAncelotti: "I think the squad is good - there is a good mix. You can see a sense of belonging. I am satisfied. Of course, we have to improve and we will improve."#WelcomeMrAncelottihttps://t.co/1AeZynBQQT

— Everton (@Everton) December 23, 2019