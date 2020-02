Henrikh Mkhitaryan muss nach seiner Leihe zur AS Rom wohl zum FC Arsenal zurück. Wie die ‚Sun‘ berichtet, ist der Armenier den Römern zu teuer: Die Gunners fordern für den 31-Jährigen umgerechnet rund 23,6 Millionen Euro. In den Planungen von Arsenal-Coach Mikel Arteta soll Mkhitaryan künftig keine Rolle spielen, daher würde der Offensivspieler einen Verbleib in Rom vorziehen.

Auch die Roma würde den ehemaligen Dortmunder grundsätzlich gerne behalten – allerdings nicht um jeden Preis. Eine Offerte über zehn Millionen Euro lehnten die Gunners im Januar ab. Mkhitaryans Vertrag in London läuft 2021 aus. Ob sich außer der Roma ein Abnehmer für den ehemaligen Dortmunder findet, ist ungewiss. Verletzungsbedingt absolvierte der Offensivspieler lediglich zehn Serie A-Spiele, in denen er vier Treffer und einen Assist beisteuern konnte.