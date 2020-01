Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler kündigt an, sich mit Trainer Peter Bosz zeitnah zu Gesprächen über eine Vertragsverlängerung zusammenzusetzen. „Wir setzen uns in Spanien in Ruhe zusammen. Wir sind ja ständig im Dialog und mehr als glücklich, dass Peter bei uns ist. Er fühlt sich im Verein sehr wohl – das ist die Basis von allem. Peter hat ein tolles Trainer-Team, in dem alle gut zusammenarbeiten“, äußert Völler gegenüber der ‚Bild‘.

„Die Hinrunde war teilweise top, aber auch holprig. Es gab ein paar Rückschläge, aber der Trainer ist seiner Linie stets treu geblieben und hat situationsbedingt immer wieder Sachen verändert“, analysiert der 59-Jährige. Leverkusen geht als Tabellensechster in die Winterpause. Außerdem überwintert Bayer im internationalen Geschäft. Durch den dritten Platz in der Champions League nimmt die Werkself an der Zwischenrunde der Europa League teil und trifft dort auf den FC Porto.